Roma-Iturbe: è ufficiale

07:17 - Iturbe è un nuovo giocatore della Roma: ora è arrivata anche la comunicazione ufficiale. Un comunicato molto atteso perché fa chiarezza sul prezzo del calciatore: "Al Verona un corrispettivo di 22 milioni di euro più eventuali bonus fino a un massimo di 2,5 milioni". Così Sabatini è riuscito a ottenere uno sconto con Sogliano: l'argentino, invece, ha firmato un contratto di 5 anni fino al 30 giugno 2019. Svolte le visite, venerdì la presentazione.



Prima giornata romana per Iturbe che alloggia all'Hotel Parco dei Principi. All'uscita dal ristorante è stato accolto da molti tifosi e alla domanda "Sei felice?" si è lasciato scappare un "Sì". Poi pomeriggio di shopping in una boutique del centro. La conferenza stampa di presentazione è stata fissata per venerdì mattina a Trigoria, dove domani si allenerà agli ordini di Rudi Garcia. Lunedì partirà per la tournée in America con i compagni.

L'operazione complessiva dovrebbe aggirarsi su circa 31 milioni di euro. Ai 22 (eventuali 24,5) da versare al Verona, vanno aggiunti 7 milioni di euro che finiranno nella casse del fondo Mascardi che deteneva il 30% del cartellino dell'attaccante.

IL COMUNICATO DELLA ROMA

"L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver sottoscritto con l’Hellas Verona FC il contratto per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Iturbe, a fronte di un corrispettivo di € 22 milioni. L’accordo prevede il riconoscimento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 2,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte dell’A.S. Roma di determinati obiettivi sportivi. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto di prestazione sportiva di cinque anni, con scadenza al 30 giugno 2019".