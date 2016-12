Roma, incontro con l'Olympiacos per Manolas

10:35 - Ennesimo duello all'orizzonte fra Roma e Juventus. Stavolta il motivo dello scontro è Kostas Manolas, difensore 23enne della nazionale greca. Martedì il presidente dell'Olympiacos Marinakis è sbarcato a Fiumicino con Mino Raiola, che segue la trattativa da intermediario, e ha incontrato la dirigenza giallorossa. Nessun impegno scritto, ma un reciproco interesse: unico problema la valutazione del giocatore. I greci chiedono 15 milioni, la Roma ne offre 7.

Rispetto a quanto vociferato inizialmente, il giocatore non era nella Capitale ma si trovava in Grecia assieme al suo procuratore. Guarda la situazione con un certo distacco, dato che il suo contratto con l'Olympiacos scade solo nel 2016. Non è un mistero però che il club voglia monetizzare dopo l'ottimo Mondiale disputato dal ragazzo. La Roma pensa di cautelarsi nel caso in cui negli ultimi giorni di mercato venisse recapitata un'offerta da capogiro per Benatia, a quel punto libero di partire. Manolas sarebbe un perfetto erede, sia per l'età (è un classe '91) che per le indiscutibili qualità. Sul difensore c'è anche la Juve, che non ha ancora fatto passi ufficiali. Il ds Paratici, infatti, anche ieri si trovava a Torino per concludere due operazioni in uscita: Isla al Qpr e Sorensen al Leeds.