Roma, in arrivo l'accordo con Rudi Garcia

La priorità della Roma, e del suo presidente, diventa quella dell'intesa con il tecnico. Garcia dovrebbe firmare fino al 2017: il doppio rispetto al contratto attuale (che scade nel 2015). A tutti questi andranno aggiunti i bonus legati ai risultati. Rudi Garcia, però, prima vuole parlare con Pallotta per capire quali sono i reali obiettivi della società.

Il francese punta così a competere in Europa e per farlo vuole la conferma della rosa attuale, da completare e rinforzare, in qualità e quantità, e il suo staff con un miglioramento delle strutture di allenamento.

ZANZI: "GARCIA VUOLE RESTARE, SIAMO SERENI"

"Il rinnovo di Rudi Garcia? Lui ha un contratto per il prossimo anno, vuole rimanere e noi lo vogliamo tenere, quindi non c'è urgenza, siamo sereni. Non stiamo tutti i giorni a pensare al suo contratto, piuttosto con lui pensiamo a come fare per costruire una grande Roma". Sono le parole del Ceo della Roma, Italo Zanzi, a margine della cerimonia di consegna del premio '1927 Sport Capitale', al Foro Italico a Roma. Il dirigente giallorosso si è poi soffermato sull'annata quasi conclusa e sul futuro: "Abbiamo fatto una stagione molto buona, ma è solo l'inizio. Lavoriamo tutti i giorni per fare della Roma la migliore d'Europa. Il prossimo anno avremo l'opportunita' di fare grandi cose sia in Italia sia in Europa". "Il budget di mercato? Adesso non c'èuna cifra fissa, sappiamo di avere un ottimo direttore sportivo (Walter Sabatini, ndr), un ottimo allenatore, e lavoriamo tutti i giorni per allestire una grande squadra sapendo di avere gia' una base fantastica" conclude Zanzi.