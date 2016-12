Roma, in arrivo Cuadrado dalla Fiorentina. Smentita viola

08:44 - Juan Cuadrado è a un passo dalla Roma. L'esterno colombiano, che la Fiorentina ha appena riscattato dall'Udinese per 15 milioni di euro, giocherà nella Capitale. Secondo alcune indiscrezioni, il ds giallorosso Sabatini avrebbe già raggiunto l'accordo con la dirigenza viola: le cifre dell'affare si aggirano sui 30 milioni di euro, al club di Della Valle andrà anche una contropartita tecnica da scegliere fra Dodò e Borriello. La Fiorentina smentisce.

L'operazione, secondo 'Radio Manà Manà', sarà ufficializzata al termine del Mondiale, ma è stata chiusa in gran segreto nelle ultime ore. L'agente di Cuadrado, Alessandro Lucci, è stato visto più volte a Trigoria, anche se oggi ha fatto scalo a Monaco di Baviera per parlare con il Bayern. Settimana prossima, infine, volerà a Londra per incontrare l'Arsenal e a Barcellona. Sabatini al momento sembra aver spiazzato anche i blaugrana, che hanno sempre desiderato portare il giocatore al Camp Nou. A questo punto solo la volontà di Cuadrado - magari allettato dall'ipotesi catalana - potrebbe ribaltare le sorti di un affare che sembra già scritto. Garcia aggiunge un altro esterno di qualità alla sua rosa.

LA SMENTITA DELLA FIORENTINA

Dopo le voci sulla conclusione dell'affare fra Roma e Fiorentina per il trasferimento di Cuadrado nella Capitale, il club gigliato ha smentito ufficialmente la notizia sul proprio sito: "ACF Fiorentina smentisce categoricamente le voci, apparse su alcuni organi di informazione in data odierna, relative ad un accordo avvenuto con la A.S. Roma per la cessione di Cuadrado. Le indiscrezioni sono prive di ogni fondamento, pertanto la Società a tutela del suo patrimonio e dell’immagine della stessa, diffida chiunque dal diffondere notizie false e tendenziose, riservandosi il diritto di agire presso gli Organi competenti".