Roma: in arrivo anche Ashley Cole

11:00 - La Roma è molto vigile sul mercato, anche dei parametri zero, e come successo un anno fa con Maicon, il ds Walter Sabatini prende un altro laterale esperto tra quelli svincolati. Si tratta di Ashley Cole, classe 1980, che dopo aver detto addio al Chelsea, è pronto a firmare un contratto biennale con opzione per un'altra stagione con i giallorossi. Lunedì il terzino sinistro inglese sbarcherà a Roma per le visite mediche e la firma sul contratto.

Cole, seguito con grande interesse anche dal Monaco e da franchigie della Major League Soccer americana, sarebbe però intenzionato a firmare per i capitolini. Il tecnico Rudi Garcia ha dato parere positivo all'affare.