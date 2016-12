Roma, il Psg molla il colpo: ciao Pjanic

15:14 - Laurent Blanc lo aveva detto: o Cabaye o Pjanic. Subito, a gennaio. L'allenatore del Paris Saint Germain dovrà accontentarsi del giocatore del Newcastle per il quale la proprietà qatariota ha stanziato 24 milioni di euro. Niente da fare dunque per il bosniaco, almeno per ora: i 55 milioni richiesti dalla Roma hanno scoraggiato il club parigino che, sostengono però in Francia, tornerà alla carica in estate. Pjanic ha il contratto in scadenza nel giugno del 2015 e la partita viene considerata semplicemente rimandata.