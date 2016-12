Roma: il nome nuovo per l'attacco è Mauricio Pinilla

11:49 - Nonostante il pre-accordo siglato con l'Universidad de Chile, Mauricio Pinilla potrebbe diventare a breve un nuovo giocatore della Roma. Walter Sabatini proverà a sfruttare la pista low cost: il giocatore, 30 anni e in scadenza di contratto, potrebbe avere la più grande chance della carriera e lottare per uno Scudetto prima di concludere in patria, come già annunciato. Nel frattempo, abbandonata la pista Ferreira Carrasco.

Il belga del Monaco piace infatti a molti altri club, e la Roma non ha nessuna intenzione di partecipare ad aste: ecco che Sabatini ha preferito cautelarsi sondando il discorso Pinilla, prima di virare su obbiettivi più appetibili e più a lungo termine.

Come Xerdan Shaqiri: per il trequartista svizzero del Bayern Monaco la Roma sta valutando di offrire 15 milioni di euro più bonus, cifra che potrebbe accontentare i bavaresi.

Pinilla intanto è pronto, dopo aver sfiorato un'impresa storica al Mondiale in Brasile (tanto da tatuarsi la traversa da lui colpita al 120' minuto), a lottare per uno Scudetto: sarebbe il giusto coronamento di una carriera mai definitivamente esplosa, e globalmente inferiore alle sue reali possibilità.