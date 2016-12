Roma, il Manchester Utd vuole Benatia per sostituire Vidic 

11:08 - Vidic all'Inter e Benatia al Manchester Utd: questo secondo il Daily Express che rilancia sull'interesse dei Red Devils per il centrale giallorosso, scelto come sostituto del serbo che in scadenza di contratto a giugno vestirà la maglia nerazzurra. Già a gennaio, scrive il tabloid inglese, lo Utd aveva sondato il terreno con la Roma, ricevendo però un secco no: a giugno il nuovo assalto, fronteggiando la concorrenza di Arsenal e Tottenham.