Roma, il Chelsea fa sul serio per Benatia: offerti 37,5 milioni

11:51 - Basta chiacchiere, questa volta ci siamo. Mentre Benatia rassicura i tifosi ("Resto") e Mourinho gioca a poker ("Non ci serve") a Trigoria è arrivato il fax con la prima offerta del Chelsea per il difensore: 37,5 milioni. Non i 61 chiesti provocatoriamente da Sabatini, ma comunque un cifra che fa vacillare i giallorossi, ingolositi da una plusvalenza da 25 milioni. Intanto la Roma tiene caldi Basa, Chiriches, Manolas e Balanta.

Lo stesso Sabatini, che sta lavorando anche sulle ipotesi di cessione di Destro e Ljajic, è atteso in queste ore nel ritiro di Bad Waltersorf, forse proprio per comunicare ai diretti interessati - Garcia e Benatia - l'inizio ufficiale delle trattative. Difficile resistere all'offensiva dei Blues, partiti già con un carico da 37,5 milioni per non farsi scappare l'ultimo difensore sul mercato in grado di sostituire David Luiz dopo aver incassato i 'no' di Miranda e Varane. La Roma, d'altra parte, ha già dimostrato di saper fare a meno del difensore centrale più forte in rosa, come accaduto con la cessione di Marquinhos al Paris Saint-Germain. Forte di questo precedente, Sabatini è pronto a tranquillizzare un Rudi Garcia tutt'altro che felice all'idea di perdere il marocchino.

Mourinho: "Non ci interessa"

Interpellato a proposito di un interessamento del Chelsea per Benatia, Mourinho ha indossato la maschera del miglior giocatore di poker in circolazione e ha replicato che il marocchino non interessa ai Blues: "No - ha detto scuotendo la testa - Non siamo interessati, abbiamo Ivanovic e Zouma e vogliamo integrare in prima squadra Christensen con calma, che si allenerà con noi giocando anche qualche minuto in campionato. Giocherà in under 21 ma si allenarà con la prima squadra: penso che siamo a posto così in difesa".