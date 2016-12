Roma, il Bayern si tira indietro per Benatia

20:22 - Sembrava fatta, ma qualcosa ha fatto saltare il banco. Il Bayern Monaco scarica Benatia e lo fa dopo aver valutato in maniera approfondita i costi complessivi dell'operazione. Lo riferisce la stampa tedesca secondo cui, appunto, i bavaresi avrebbero deciso di non investire una cifra così alta - 75 milioni circa tra ingaggio e cartellino - per il difensore della Roma che, a questo punto, potrebbe rimanere alla corte di Rudi Garcia.

Il tutto in maniera abbastanza incredibile e comunque inattesa dato che, un po' unanimamente, quello di oggi sembrava dover essere l'ultimo giorno di Benatia alla Roma. Il francese, infatti, aveva rifiutato l'ultima offerta di Sabatini - 2,5 milioni all'anno più bonus per il rinnovo - e aveva chiarito di volersi trasferire in Germania. Di più, aveva raggiunto l'accordo con il Bayern senza però tener conto delle esigenze della Roma che, di fatto, non ha mai accettato i 25 milioni offerti dai tedeschi.



Di fronte a un nuovo rilancio dei giallorossi - non si scende sotto i 30, più o meno, la risposta di Sabatini al Bayern -, il club bavarese si è fatto due conti in tasca prima di issare bandiera bianca. A meno che, alla fine, non intervenga qualche altro fattore a riaprire i giochi e riportare Benatia verso la Germania.