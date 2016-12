Roma, Gervinho: l'agente smentisce e i giallorossi lo blindano

10:04 - E' 'giallo' dopo la 'sparata' dell'Equipe su Gervinho, che avrebbe chiesto alla Roma di essere ceduto. Uno degli agenti dell'ivoriano, Diamane Dembele, smentisce: "Questa faccenda è farina del sacco della società - riporta il Corriere dello Sport - Gervinho non ha mai parlato dell'argomento". La Roma non l'ha presa bene e blinda il giocatore: chi lo vuole deve sborsare, tra clausola rescissoria (20-25 milioni) e commissioni varie, almeno 40 milioni.

La 'bomba' francese ha fatto rumore. Ma il giallo resta. Dembele afferma che il suo assistito non ha parlato. Pascal Boisseau, l'altro agente di Gervinho, non si fa trovare. E lo stesso giocatore, dal ritiro della Costa d'Avorio, nega contrasti con la Roma. Che dal canto suo, come rivela il 'Corriere dello Sport', ha avviato un'indagine interna per capire chi ha fatto scoppiare il caso. E comunque si mostra tranquilla: nessuna paura di perdere uno dei protagonisti dell'ottima stagione dei capitolini. Esiste una clausola rescissoria di 20-25 milioni, che funziona soltanto se è il giocatore a volersene andare: le pretendenti di Gervinho, Manchester United, su tutte, sono avvisate.