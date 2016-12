Roma, Garcia: si lavora al rinnovo

12:32 - La Roma e Rudi Garcia: un rapporto iniziato benissimo e destinato a continuare. Sabatini, Pallotta e tutta la dirigenza è convinta dal mister: e puntuale a Trigoria si è presentato l'agente del tecnico, Pascal Boisseau, per discutere del rinnovo del suo assistito. Il tecnico al momento è in scadenza nel 2015, a 1,2 milioni a stagione: l'idea è di proseguire almeno fino al 2017, con conseguente sostanzioso aumento.

Dopo il rinnovo di Sabatini, dunque, un altro pezzo della fantastica annata giallorossa sta per essere confermato, per contribuire ad altre stagioni al top. In attesa di colpi di mercato che possano ovviare al declino fisico di Totti e che possano implementare una rosa già molto competitiva, che però, a differenza di quest'anno, dalla prossima stagione avrà con tutta probabilità 3 competizioni da seguire.