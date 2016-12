Roma, Garcia prolunga il contratto fino al 2018

20:35 - Si prolunga il matrimonio tra la Roma e Garcia, che al primo anno nella Capitale ha conquistato uno straordinario secondo posto valso al club la qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico francese, che aveva un contratto in scadenza al 30 giugno 2015, ha sottoscritto un prolungamento che lo terrà sulla panchina giallorossa fino al 30 giugno 2018. Soddisfatto il presidente Pallotta: "Rudi è la scelta giusta".

Con un comunicato apparso sul sito del club, la Roma ha dunque annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto con Garcia. "Come ho già detto tante volte in passato - le parole del presidente Pallotta -, dopo aver trascorso la prima mezzora a New York in compagnia di Rudi, avevo capito che sarebbe stata la scelta giusta per guidare la Roma per lungo tempo. Questo prolungamento è parte integrante del nostro piano per portare continuità e successo al nostro progetto nella sua interezza. La proprietà della Roma e la sua dirigenza hanno lavorato fianco a fianco per costruire una squadra di caratura mondiale. Questo è un ulteriore passo per compiere il nostro programma a lungo termine. Siamo solo all'inizio del nostro viaggio e di quello dei tifosi e ancora una volta ringraziamo Rudi, il suo staff e tutta la Roma per questo meraviglioso inizio che spero diventerà un grande futuro per i tifosi giallorossi di tutto il mondo. Forza Roma".

LE PAROLE DI GARCIA

"Sono onorato di essermi legato ancor di più a uno dei progetti tra i più ambiziosi in Europa. Sono felice di continuare a scrivere insieme la storia della Roma", queste le parole che Rudi Garcia, ha scritto sul suo profilo Twitter pochi minuti dopo l'ufficializzazione del suo rinnovo.

IL TITOLO VOLA IN BORSA

Le voci sul rinnovo di Garcia, confermate a fine seduta, hanno fatto impennare il titolo della Roma in Borsa: fermato anche in asta di volatilità, il titolo ha chiuso in rialzo del 22% sopra quota un euro (1,11) tra scambi oltre 10 volte la media. Bene anche Lazio (+5%) e Juve (+3%), con gli operatori che ricordano come siano titoli molto volatili: può influire l'asta in corso per i diritti tv o i conteggi sui valori potenziali dei club fatti dopo la cessione del Cagliari.