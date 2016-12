Roma, Eto'o vicino alla firma: ma la società smentisce

11:42 - "Samuel Eto'o a un passo dalla Roma": la notizia bomba, riportata dall'edizione online del portoghese 'O Jogo', ha fatto il giro dell'etere ma è rientrata in fretta. Il club giallorosso infatti ha smentito. L'ex attaccante di Inter e Chelsea, rimasto a spasso dopo l'ultima stagione agli ordini di José Mourinho, sarebbe addirittura arrivato a Roma per mettere la firma sul contratto. Eto'o rimane anche sul taccuino della Juventus.

L'approdo di Eto'o alla Roma potrebbe colmare la possibile partenza di Borriello, anche se in quel ruolo Garcia ha a disposizione Destro. L'attaccante camerunese, secondo la stampa portoghese, sarebbe a un passo dai giallorossi, che dalla tournée americana hanno subito smentito l'indiscrezione. Il nome di Eto'o circola con insistenza in questi giorni. Dopo l'ultima stagione al Chelsea, e i litigi con Mourinho, le sue quotazioni rimangono alte. E anche il suo ingaggio. L'entourage di Samuel aveva parlato con la dirigenza juventina ma aveva chiesto un contratto di 3,5 milioni di euro a salire. Troppo anche per la Vecchia Signora. Al momento l'Italia è distante.