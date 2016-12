Roma: ecco Berisha, il nuovo Ibrahimovic 

10:28 - Il nuovo Ibrahimovic: si chiam Valmir Berisha, attaccante svedese classe 1996, capocannoniere del Mondiale U-17: la Roma ha messo gli occhi su di lui, il suo costo al momento è di circa 300mila euro. Giovane come Sanabria, ormai preso, e Montoya altro giovane del Barcellona che la Roma sta trattando. In uscita, invece Marquinho - c'è il Genoa - e Bradley (ufficiale al Toronto). Attenzione a Pjanic: il rinnovo è un caso, il Psg è sul bosniaco.

Linea verde dunque per la Roma ma attenzione all'affondo che arriva come detto da Parigi. Perché se le operazioni Paredes, Sanabria (e quelle impostate per Montoya e Berisha) chiariscono quale sia il progetto impostato dalla dirigenza giallorossa, è il rinnovo di Miralem Pjanic a creare qualche preoccupazione. Al bosniaco sarebbe stato proposto un prolungamento sino al 2019 a quasi tre milioni a stagione, inserendo una clausola rescissoria vicina ai trenta milioni: l’entourage del giocatore sta però ascoltando le offerte che sono arrivate da diverse big europee, in particolare dal Paris Saint Germain visto chel sogno dell'emiro qatariota proprietario del club parigino è l'accoppiata Pjanic-Pogba.



In uscita ci sono poi Marquinho, col Genoa dovrebbe definirsi tutto entro l'inizio della prossima settimana, e Bradley. L'americano, inizialmente inserito nella trattativa col Verona per Iturbe, gioiellino naturalizzato argentino di proprietà del Porto in prestito ai gialloblu, è stato ufficializzato al Toronto che ha offerto una cifra di poco superiore ai sette milioni di euro: in serata è arrivata l'ufficialità.