Roma, è sbarcato Toloi dal Brasile

21:41 - Rafael Toloi è sbarcato, sorridente e con sciarpa al collo, a Roma. Il nuovo difensore brasiliano dei giallorossi è arrivato a Fiumicino alle 07:15 con un volo diretto dal Brasile. Il 23enne arriva dal San Paolo in prestito con obblico di riscatto a giugno fissato a 4,5 milioni di euro. Sabatini ha anche chiuso l'affare per Petar Golubovic, 19enne difensore di fascia dell'Ofk Belgrado. Intanto Jedvaj ha chiesto di essere ceduto in prestito.

Per il giovane terzino però il giallorosso potrebbe essere solo di passaggio. Il suo futuro infatti è a Novara con la società piemontese che potrebbe accoglierlo in prestito fino a fine stagione.