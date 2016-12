Roma: dall'Australia ecco De Silva

16:57 - La Roma aggiunge giovani talenti alla sua rosa e, dopo aver ingaggiato Jedvaj, Berisha e Sanabria, si assicura il 17enne gioiello australiano Danny De Silva. E' il suo attuale club, il Perth Glory, a comunicare la positiva conclusione dell'affare, specificando che il centrocampista sbarcherà nella Capitale al termine della stagione 2014-15 della A-League. Si parla di un trasferimento da circa 2,5 milioni di dollari (di cui 500mila subito).

De Silva, professionista dall'età di 15 anni, ha fatto parte delle nazionali Under17 e Under20, e proprio con quest'ultima rappresentativa, nel 2013, è stato il giocatore più giovane del Mondiale disputato in Turchia segnando anche la rete del pari nella sfida alla Colombia. Il Ceo del Perth Glory, Jason Brewer, spiega orgoglioso: "E' una grande opportunità per Daniel ed è un chiaro segnale del suo talento. Il fatto che rimanga con noi per la prossima stagione è un altro grande risultato per il club: cercherà di affermarsi nel Perth e vorrà stupire al Mondiale Under20 che si disputerà in Nuova Zelanda nel 2015".