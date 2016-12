Roma, chiesto Torres al Chelsea: scambio con Destro?

17:04 - Una pesante indiscrezione piomba dall’Inghilterra. Nel corso del suo viaggio a Londra il direttore sportivo della Roma Walter Sabatini avrebbe sondato il terreno con la dirigenza del Chelsea per Fernando Torres. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Daily Mail, i giallorossi avrebbero proposto addirittura uno scambio con Mattia Destro, che però non sembra rientrare nei progetti di José Mourinho, già coperto con Diego Costa e Didier Drogba.

E' certo, invece, che Mourinho voglia sbarazzarsi in questa sessione di Torres: l'ex tecnico dell'Inter ritiene che lo spagnolo abbia perso gli stimoli per restare a Londra. Un'avventura a Roma potrebbe rigenerarlo: Torres è proprio quella punta d'esperienza che potrebbe servire per fare il salto di qualità anche in Europa. Staremo a vedere se nelle prossime ora le voci provenienti dall'Inghilterra troveranno riscontro.