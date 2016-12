Roma, Cerci può tornare

15:36 - Dopo quattro anni trascorsi tra Firenze e Torino, Alessio Cerci potrebbe tornare a giocare nella Roma. Come spiegato da Tuttosport, l'attaccante granata vuole un club che disputi la Champions League e i giallorossi - alla ricerca di un esterno offensivo - sarebbero l'ideale. Il ragazzo, non è un mistero, interessa anche al Milan, ma la voglia di tornare alle sue origini potrebbe fare la differenza.

Molti segnali in arrivo da Torino lasciano intendere che l'avventura di Cerci con i granata sia prossima al tramonto. Il giocatore vuole disputare la Champions League e la società di Cairo, di fronte a un'offerta adeguata, è pronta a cederlo. Sino ad ora, però, l'unico club che si è fatto avanti concretamente è l'Atletico Madrid, che sul piatto ha messo 12 milioni di euro. Pochi, per il Toro, che ne chiede 20.



La prima scelta di Cerci resta la Roma, dove è cresciuto come giocatore senza però aver mai lasciato il segno. Ecco perché tornare nella Capitale sarebbe per lui la sfida più affascinante, oltre che stimolante. E il buon esito dell'affare è in parte legato al futuro di Benatia, inseguito dal City. Se la trattativa per la cessione del difensore non dovesse andare in porto, l'acquisto di Cerci sarebbe più probabile; visto che l'attaccante, comunque caro, avrebbe però costi decisamente inferiori rispetto ad altri obiettivi di primissima fascia.