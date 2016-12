Roma, Cerci o Iturbe: tentazioni da 25 milioni

10:10 - Tentazioni Cerci-Iturbe per la Roma. Vecchi pallini del diesse Sabatini che anche pubblicamente ha espresso parole di elogio ed ammirazione per i due. Tutto molto difficile visti i costi dei cartellini e la concorrenza, soprattutto per Iturbe. Ma la Roma è pronta a giocarsi le sue carte. In settimana arriverà al Torino l'offerta ufficiale: 15 milioni di euro per riportare a casa Cerci. Il Torino, che dopo la cessione di Immobile, lo ha dichiarato incedibile, potrebbe rivedere le sue posizioni solo davanti ad un'offerta di almeno 25 milioni di euro.

Il club giallorosso è pronto ad inserire alcune contropartite tecniche come i prestiti di Torisidis e Romagnoli. E conta molto sulla voglia di Cerci di tornare a Roma, forte anche di una promessa ricevuta dal presidente Cairo davanti ad un'offerta dei giallorossi. Trattativa che potrebbe svilupparsi a differenza di quella che porta ad Iturbe. Sabatini non molla la presa. Il Verona è forte di un'offerta da oltre 25 milioni di euro ricevuta dal Real Madrid. La Roma deve superare questa cifra anche perché con il passare del tempo il prezzo dell'argentino con passaporto paraguaiano lievita sensibilmente. Garcia attende buone nuove dal mercato. Ed ora è più sereno, sicuro di avere ancora Benatia per la prossima stagione