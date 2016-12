Roma, Castan ha rinnovato fino al 2018

10:14 - Attraverso una nota la Roma ha comunicato di aver trovato l'accordo con Castan per il rinnovo del contratto. Il calciatore ha firmato fino al 2018. Queste le parole di James Pallotta: "Siamo estremamente felici ed onorati di aver prolungato con Castan per altri due anni. Lui è uno dei principali motivi per cui la nostra difesa è stata così forte la scorsa stagione e vogliamo che lo sia per molte altre ancora con la maglia della Roma".