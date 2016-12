Roma, caso Benatia: è il momento dell'addio

10:09 - Non è solo una questione di cifre. Tra la Roma e Benatia il divorzio ormai è scontato. Il marocchino vuole solo il Bayern Monaco e ha già fatto sapere che in caso di permanenza forzata potrebbe decidere di non mettersi a disposizione della squadra. Alla Roma, conti alla mano, andrebbero circa 30 milioni di euro. Tra domenica e lunedì è previsto il primo incontro ufficiale tra il club giallorosso e quello tedesco per il difensore marocchino.

Niente da fare, dunque, per Benatia. Il centrale ha deciso di lasciare la capitale. Con le buone o con le cattive. Dopo aver rifiutato un ricco adeguamento del contratto, il difensore giallorosso ha ribadito le sue intenzione senza giri di parole. Il marocchino vuole giocare in un top club e per vivere la Champions da protagonista ha scelto il Bayern. E nelle prossime ore potrebbe vedere esaudito il suo desiderio.