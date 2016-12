Roma calcio femminile: il nuovo acquisto è la gemella di Nainggolan

17:53 - La Roma raddoppia i Nainggolan in squadra. Nella capitale è arrivata Riana, gemella del centrocampista giallorosso, che dopo un provino sostenuto lo scorso febbraio ha accettato la proposta di contratto della Res Roma. A differenza del Ninja, Riana gioca in attacco ma anche lei ha mosso i primi passi da calciatrice in Belgio, prima nel Beerschot e poi nell'Anversa. Dopo il provino aveva espresso la volontà di raggiungere il fratello a Roma.

La Res Roma, fondata nel 2003, milita nel campionato di serie A femminile dalla stagione 2013/2014. Il ritiro della squadra inizierà il prossimo 8 agosto nel centro sportivo Dabliù.