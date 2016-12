Roma, braccio di ferro con Benatia

21:33 - E' ormai un autentico braccio di ferro quello in atto tra la Roma e Benatia. Il giocatore sostiene di non aver mai detto di voler lasciare la capitale, tant'è vero che ha appena acquistato una casa di cui ha le chiavi da appena cinque giorni. Chiede però il rispetto di una promessa strappata un anno fa, alla firma del contratto che scade il 30 giugno 2018: quella di una sostanziale revisione dell'ingaggio qualora, com'è realmente accaduto, la Roma e Benatia fossero stati protagonisti di una grande stagione.

La società avrebbe offerto 600 mila euro di aumento rispetto al milione e duecentomila euro che il difensore marocchino percepisce attualmente, vale a dire il 50% in più. Lui ne vuole un milione e mezzo in più, oltre ai premi. Benatia afferma di aver chiesto al direttore sportivo Sabatini se la società abbia intenzione di venderlo, ma di aver ricevuto una smentita. Resta il fatto che, come spiega anche il suo procuratore Moussa Sissoko, lo cercano quasi tutte le big d'Europa e che in presenza di un'offerta da 30 milioni la Roma non potrebbe dire di no.