Roma, Borriello in prestito al West Ham

15:54 - E' ufficiale: Marco Borriello giocherà in Premier League. Infatti, l'ormai ex attaccante della Roma è stato acquistato in prestito secco fino a fine stagione dal West Ham. Il lungo corteggiamento del club inglese ha convinto la punta napoletana ad accettare gli Hammers, che stanno vivendo una stagione non certo eccezionale, essendo sul fondo della classifica. Anche Antonio Nocerino, a ore, potrebbe trasferirsi a Londra.

Ennesima avventura per Marco Borriello. Negli ultimi anni la punta napoletana ha cambiato molte divise come quelle di Juventus, Genoa e Roma, ma è la prima volta che varca i confini stranieri. Il giocatore ha ceduto alla lunga e insistente corte londinese per poter giocare di più e provare un'esperienza nuova. Gli Hammers hanno cercato, senza successo, a più riprese un altro attaccante che milita in Serie A: Ishack Belfodil, quindi la scelta è caduta poi, proprio sull'ex punta del Milan.



E proprio dai rossoneri arriva un altro rinforzo per il West Ham, infatti, Antonio Nocerino sarebbe a un passo dalla firma. Gli agenti del calciatore si trovano a Londra per concludere il passaggio in Inghilterra, anch'esso con tutta probabilità fino a fine stagione.