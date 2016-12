Roma, Benatia verso il Manchester United: ma c'è il Bayern

14:04 - La sconfitta all'esordio in Premier con lo Swansea ha reso necessario un rinforzo immediato per la difesa dello United. L'uomo che cerca Van Gaal potrebbe essere Mehdi Benatia. La stampa inglese ha riferito di un viaggio del romanista a Manchester per svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto coi Red Devils. La Roma al momento nega qualsiasi trattativa, ma sul piatto ci sono circa 30 milioni di euro (più bonus).

I fatti incontestabili sono due: i giocatori della Roma usufruiscono di alcuni giorni di vacanza (fino a domani), quindi Benatia potrebbe trovarsi ovunque. E, in secondo luogo, il ds Sabatini ha trascorso il suo weekend in Inghilterra per definire delle importanti trattative di mercato fra cui la cessione di Destro al Tottenham. Due indizi fanno una prova? Non è detto. Ma lo United, che si era già fatto vivo qualche settimana fa, non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Nella serata di sabato una tv inglese aveva addirittura spiegato come Benatia fosse in viaggio verso Manchester, dove oggi avrebbe sostenuto le visite mediche. Anche la Roma di fronte a un'offerta consistente (si parla di 30 milioni, qualche giorno fa erano 37) non potrebbe non considerare l'eventualità di una cessione. Benatia ha un contratto fino al 2018, ma è innegabile la sua voglia di provare nuove esperienze.

ANCHE IL BAYERN SU BENATIA

Il direttore tecnico del Bayern Monaco Michael Reschke sarebbe in Italia per concludere l'acquisto di Mehdi Benatia. Lo riferisce l'emittente tedesca 'Sport1'. Al giallo si aggiungono quindi nuovi indizi: il Bayern è alla ricerca di un sostituto di Javi Martinez, che qualche giorno fa si è rotto il crociato e dovrà rimanere fuori 6-7 mesi.