Roma-Benatia, è rottura: Bayern Monaco più vicino

10:27 - Dopo un anno di matrimonio, pare ormai giunta agli sgoccioli l'avventura di Benatia con la Roma. Tra il club giallorosso e il difensore, infatti, la rottura è quasi totale dopo che il marocchino ha rifiutato l'offerta della società per l'adeguamento del suo attuale contratto. Sabatini ha messo sul piatto 2,5 milioni all'anno più bonus, cifra che però non soddisfa il giocatore, desideroso di trasferirsi all'estero. Resta vivo l'interesse del Bayern.

A questo punto la Roma - infastidita dal comportamento di Benatia - è disposta a far partire il giocatore ma solo in cambio di un'offerta adeguata, che fino ad ora non è mai arrivata sulla scrivania di Sabatini.



La pista più calda resta quella del Bayern Monaco, con Guardiola pronto a consegnarli le chiavi della difesa. La prima offensiva dei bavaresi è stata rispedita al mittente, però adesso il club tedesco sembra intenzionato a salire fino a 30 milioni di euro. Cifra che si avvicina, e molto, alle richieste della Roma. Ma bisognerà chiudere in tempi rapidi, perché la società di Pallotta vuole avere a disposizione il tempo necessario per valutare con attenzione ogni possibile alternativa.