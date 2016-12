Roma-Benatia, addio a un passo

13:37 - Sono ore calde per il futuro di Benatia, sempre più lontano dalla Roma e ormai vicinissimo al Bayern Monaco. Tra domenica e, massimo, lunedì, ci sarà l'incontro - probabilmente decisivo - tra Walter Sabatini e la dirigenza bavarese. I tedeschi offrono 25 milioni di euro, mentre i giallorossi, per ora, non si muovono dalla richiesta di 35 milioni. E' però possibile che le parti trovino un'intesa a metà strada.

Sabato Benatia non era ad Atene con la squadra, impegnata nell'amichevole contro l'Aek. Con la Roma, dopo il rifiuto del rinnovo proposto da Sabatini, ormai è rottura totale e la cessione appare l'unica strada percorribile.



Il difensore ha già un accordo col Bayern Monaco, con cui dovrebbe firmare un contratto di 5 anni da oltre 3 milioni di euro a stagione. Resta da trovare l'intesa tra i due club, per ora molto distanti. La Roma vuole 35 milioni, i bavaresi ne mettono sul piatto 10 in meno. La sensazione è che a 30 saranno tutti felici e contenti.