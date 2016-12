Roma, arriva Yanga Mbiwa: per Rabiot se ne parla a gennaio

23:13 - La Roma mette a segno un colpo per la difesa: si tratta di Mapou Yanga Mbiwa, centroafricano naturalizzato francese, classe 1989, proveniente dal Newcastle. Il difensore è arrivato nella Capitale: lo attendono le visite mediche al Gemelli e la firma del contratto a Trigoria. "Sono felice, forza Roma". Arriva in prestito con diritto di riscatto, fissato a una cifra vicina a 6 milioni. Non solo. Tutto rinviato a gennaio invece per Rabiot.

Il ds giallorosso Sabatini ha provato regalare a Rudi Garcia anche il giovane talento del Psg Rabiot. Il corteggiamento però non è andato a buon fine per l'ostruzione del Psg che ha rinviato ogni contatto al prossimo gennaio. Rabito è in scadenza a giugno 2015.