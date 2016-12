Roma: arriva l'ufficialità anche di Paredes

20:25 - La Roma non si ferma più: dal Verona ha ufficializzato Iturbe, dal Chievo è arrivato il centrocampista Leandro Paredes. Un colpo che magari non accende la fantasia quanto quella del nuovo numero 7 giallorosso, ma che va a integrare e completare una rosa sulla carta fortissima. La modalità scelta è quella del prestito gratuito fino al 2015 con diritto di riscatto, nei confronti del Boca Juniors, club che è proprietario del cartellino.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Ecco il testo del comunicato ufficiale della Roma:

"L'AS Roma SpA rende noto di aver sottoscritto con l'A.C. Chievo Verona il contratto per l'acquisizione, a titolo temporaneo e gratuito, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Paredes, fino al 30 giugno 2015. Nell'ambito degli accordi raggiunti, inoltre, il CCA Boca Juniors, società proprietaria del cartellino del calciatore, ha concesso ad AS Roma il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo dei diritti sportivi del calciatore, a decorrere dalla stagione sportiva 2015/2016".