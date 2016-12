Roma, altro colpo di Sabatini: preso Ucan

13:36 - Non si ferma la serie di acquisti della Roma. Walter Sabatini, dopo aver chiuso per Nainggolan, Paredes e Toni Sanabria, ha messo le mani anche sul giovane talento del Fenerbache Salih Ulcan. Il centrocampista classe '94 è stato strappato al Manchester United e potrebbe essere ufficializzato già nei prossimi giorni per poi essere subito girato in prestito alla Samp, dato che ai giallorossi non è permesso tesserare un altro extracomunitario.

Ucan è il terzo giocatore preso con questa formula nella sessione di mercato invernale. Difatti Leandro Paredes, arrivato dal Boca, è stato sistemato al Chievo Verona mentre Antonio Sanabria, in arrivo dalla cantera del Barcellona, passerà i prossimi 6 mesi al Sassuolo.