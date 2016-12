Roma al top, Inter al flop. E Cavani è la stella

13:58 - Tutte le cifre del calciomercato 2013-14, che si è chiuso il 31 gennaio. L'Osservatorio del Calcio le ha raccolte, fornendo un quadro della situazione che ha visto, fra i 20 club di Serie A, un passivo di 5 milioni di euro. La società che più si è esposta è l'Inter, con un saldo negativo di 38 milioni. Quella che ha guadagnato di più, la Roma, con 41 milioni di attivo e una squadra da scudetto. La plusvalenza-top è del Napoli, per Cavani: 52 milioni.

Chiusura in negativo per la serie A. Per il mercato 2013-14 il saldo è pari a meno 5 milioni e 875mila euro. A fronte di 458.750.000 euro in uscita, e 452.875.000 in entrata. In totale sono stati 1016 gli acquisti (il 10.3% in prestito) e 1001 le cessioni (il 55% in prestito).

Miglior saldo societario per la Roma. La società giallorossa chiude con un attivo di 41 milioni e 100mila euro. In attivo Udinese per 14.050.000 euro, Parma (9.460.000) e Torino (9.100.000). Attivo anche per Lazio (6.950.000 euro), Sampdoria (6.450.000), Juventus (5.685.000), Cagliari (5.500.000), Bologna (2.950.000), Chievo Verona (2.700.000), Fiorentina (1.850.000) e Catania (1.050.000).

Peggior saldo in negativo per l’Inter. I nerazzurri chiudono con un passivo di 38 milioni e 450mila euro. Seguono Napoli (29.500.000 euro), Sassuolo (23.200.000) e Milan (11.000.000). Saldo in negativo anche per Genoa (3.610.000), Livorno (3.020.000), Hellas Verona (2.300.000) e Atalanta (1.650.000).

Il Napoli è la società ad aver investito maggiormente nel mercato 2013-14. I partenopei hanno speso 100.700.000 euro (per 40 acquisti). Seguono Roma (73.390.000), Inter (47.550.000), Fiorentina (38.300.000) e Juventus (32.160.000).

I partenopei conquistano anche la vetta per miglior plusvalenza 2013-14 con la vendita dell’attaccante Cavani al PSG (52.500.000 euro, terza miglior plusvalenza in assoluto della storia). Seguono la Roma con la cessione del difensore Marquinhos al PSG (25.700.000) e la Fiorentina con la cessione dell’attaccante Jovetic al Manchester City (18.000.000).

Lo rileva il Report n. 3-2014 elaborato dall’Osservatorio Calcio Italiano.

Al termine della mercato invernale è la Lazio a chiudere con il miglior attivo (+17.200.000 euro). Segno positivo anche per Hellas Verona (5.000.000), Cagliari (3.500.000), Roma (2.500.000), Torino (2.000.000) e Livorno (800.000 ). A gennaio peggior saldo negativo per l’Inter (16.150.000). Seguono Napoli (13.500.000) e Sassuolo (7.200.000).