Roma, accordo col Cagliari per Nainggolan

10:07 - Come anticipato dall'ad del Milan Adriano Galliani, Radja Nainggolan sarà un nuovo giocatore della Roma. In un hotel del centro di Milano infatti, i ds di Roma e Cagliari hanno trovato l'accordo per il trasferimento. Si parla di 9 milioni circa per la metà del cartellino del centrocampista belga. Manca solo l'accordo col giocatore per la fumata bianca: la proposta è di un ingaggio di 1,5 milioni di euro più eventuali bonus.

L'operazione porterà nelle casse dei sardi ben 9 milioni di euro divisi in 3 per il prestito fino a giugno e 6,5 per la prima metà del cartellino. Nainggolan, che firmerà un contratto fino al 2018, è atteso nella capitale per sostenere le visite mediche di rito e diventare a tutti gli effetti un giocatore agli ordini di Garcia. Battuto il Napoli, decisiva la volontà del centrocampista.