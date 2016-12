Rolando vuole rescindere con il Porto, Roma e Inter pronte al colpo

18:43 - Stipendi e bonus mai percepiti potrebbero permettere al difensore Rolando (29) di rescindere il contratto con il Porto. L'ipotesi è rimbalzata dal Portogallo e in effetti gli avvocati dell'ex interista starebbero lavorando per raggiungere questo scopo. Rolando diventerebbe così un parametro zero appetibile per Inter e Roma, pronte a sfidarsi sull'ingaggio migliore. I nerazzurri non hanno mai nascosto l'interesse per Rolando.

Walter Sabatini è invece alla ricerca di un difensore centrale, a prescindere dall'eventuale partenza di Mehdi Benatia per il quale ci sarebbe un'offerta del Bayern Monaco. Per il Porto la perdita di Rolando sarebbe tutt'altro che dolorosa: i Dragoes hanno confermato l'acquisto di Bruno Martins Indi (22) dal Feyenoord.