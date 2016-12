Rolando in lite con il Porto: vuole solo l'Italia

16:50 - Rolando chiama. Inter e Roma rispondono? Come il più classico comico epilogo di un ingarbugliato triangolo amoroso, l'oggetto del desiderio di due spasimanti non può contraccambiare, ma dal momento in cui potrebbe, gli spasimanti fuggono. 'O Jogo' rivela che il portoghese è pronto a sfruttare una clausola per svincolarsi dal Porto e tornare nel campionato di Serie A, dove però Roma e Inter, dopo Astori e Vidic, sembrano a posto.

Tramite la "legge webster" il difensore del Porto potrebbe liberasi dai lusitani, corrispondendo al club l'importo del compenso che avrebbe ricevuto nell'ultimo anno del suo contratto. L'agente di Rolando ha il telefono in mano e il prefisso "+39" già digitato, attenzione però che qualche squadra russa non intercetti la chiamata e ne approfitti.