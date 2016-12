Robinho è già in Brasile. Il Santos prepara la festa

17:42 - Il passaggio di Robinho dal Milan al Santos sembra essere questione di ore. Il brasiliano è arrivato a San Paolo, per concludere la trattativa col club, anche se il presidente del Santos per ora non si sbilancia. "Anche se diversi media italiani danno per scontato il ritorno di Robinho al Santos, vi comunico che i negoziati stanno procedendo bene, sono i primi, stiamo facendo di tutto per prendere il giocatore, che ha abbassato anche le pretese iniziali", ha detto Odilio Rodrigues a Santos TV.

"Abbiamo grande speranza che l'operazione possa chiudersi a breve, ci auguriamo di dare questo regalo ai tifosi del Santos il più presto possibile", ha aggiunto facendo trasparire ottimismo.

Le ultime dal Brasile: Robinho è già arrivato

E Robinho non ha perso tempo. All'alba (le 13 italiane) è sbarcato a San Paolo, e il suo arrivo prelude alla conclusione della trattativa col Santos, una volta accettate le modalità di pagamento del club (135 mila euro a settimana). E al Santos stanno già organizzando tutto per il ritorno (l'ennesimo) del rossonero. Domenica è in programma la sua presentazione prima del match di campionato in cui il Santos ospiterà a Vila Belmiro il Corinthians.

Il tweet d'amore di Robinho

Nel pomeriggio è arrivato anche il tweet di Robinho che ha citato una strofa dell'inno del Santos, squadra nella quale è cresciuto ed è già tornato, in passato, nei momenti più bui al Manchester City. "Con tecnica e disciplina, dando il sangue con amore. Per la bandiera che insegna a lottare con fede e ardore", queste le parole twittate dall'ormai ex milanista, che si trasferirà in Brasile in prestito per un anno.

"Com técnica e disciplina, dando o sangue com amor! Pela bandeira que ensina lutar com fé e ardor." pic.twitter.com/y92ZY34MTt

— Robinho (@oficialrobinho) 6 Agosto 2014