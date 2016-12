Robinho al Santos, è ufficiale

09:19 - La firma è arrivata: Robinho torna ufficialmente al Santos. L'attaccante brasiliano lascia il Milan dopo 4 anni e torna nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. L'ex rossonero ha svolto le visite mediche e poi ha firmato il suo nuovo contratto: è arrivato in prestito fino al 30 giugno 2015. In contemporanea sono arrivati i comunicati dei due club. Galliani libera un posto per l'attacco di Inzaghi: ora caccia a Cerci o Taarabt.



"Adesso sì che è tornato a casa", così il sito del Santos annuncia il ritorno del figlio prodigo Robinho. L'attaccante è al settimo cielo: "Questa è casa mia. Sono molto contento e spero di essere utile in campo". "Spero di ripagare tutto questo affetto - ha proseguito - voglio portare il Santos nel posto dove merita, ossia sul gradino più alto del podio. La cosa più importante è che la mia famiglia sia felice, vorrei giocare subito ma dipende dall'allenatore". Sulla trattativa: "Quando sono coinvolti grandi club ci sono queste telenovele, ci sono valori economici molto alti. A me non piacciono le telenovele, le lascio a mia moglie, ma grazie a Dio questa ha avuto un lieto fine. Spero di continuare al Santos per molto tempo, dipende anche dal Milan, con il quale ho un contratto. L'Europa non è nei miei pensieri, ci ho giocato abbastanza".