Reina, il Milan sonda il terreno 

13:17 - Milan-Liverpool non solo per Balotelli: i rossoneri hanno sondato il terreno per Pepe Reina. Per il portiere si è mosso addirittura Inzaghi che si è trattenuto con lo spagnolo a parlare, qualche minuto, negli spogliatoi dello stadio di Charlotte. L'ex Napoli, rientrato dal prestito, è ora sul mercato: piace tanto anche al Bayern Monaco. Per il Milan operazione difficile per l'ingaggio di 3,5 milioni di euro, ma con Balo di mezzo l'affare si può fare.

Agazzi e Gabriel non convincono a pieno e quindi i rossoneri sono a caccia di un portiere da affiancare ad Abbiati, per ora titolare fisso nelle gerarchie di Inzaghi. Reina dà le dovute garanzie e cosi il Milan ci sta pensando seriamente. Sullo sfondo anche il Napoli che guarda sempre alla finestra in attesa di sviluppi e sconti.

Reina al Milan spingerebbe Agazzi verso l'Udinese. Come riferisce il nostro Paolo Bargiggia, i friulani stanno pensando a mandare Scuffet in prestito al Watford, club di proprietà dei Pozzo, per maturare. Dopo il no all'Atletico Madrid, il giovane è pronto a sbarcare in Inghilterra nella Championship, la serie b inglese.