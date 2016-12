Real su Falcao, l'alternativa è una sfida con la Juve per Lukaku

13:58 - Il Real Madrid è in cerca di un attaccante. Il nome che rimbalza con più insistenza dalla Spagna è quello di Radamel Falcao (28). L'accordo economico con il Monaco sarebbe già stato raggiunto: 12 milioni di euro per il prestito e un conguaglio di 33 milioni per l'acquisto definitivo. Ma le condizioni fisiche del Tigre, reduce da un infortunio, sono un'incognita. Per questo il Real sta tenendo viva la pista Lukaku: sarà sfida con la Juve?

Marotta sarebbe pronto a spendere 25 milioni di euro per l'ariete del Chelsea, cinque in meno rispetto alla richiesta dei Blues. L'affare potrebbe diventare difficile se, come qualcuno teme a Madrid, Falcao non dovesse recuperare completamente dall'infortunio che fino a oggi lo ha tenuto lontano dal campo. In questo caso il Real non spenderebbe 45 milioni di euro per il colombiano ma dirotterebbe il budget su Romelu Lukaku (21). Ancelotti vuole un numero '9' da affiancare a Benzema dopo la cessione di Morata e Perez, si sa, non bada a spese.