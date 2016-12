Real, sondaggio col Verona: 30 milioni per Iturbe

12:38 - Nome nuovo sul taccuino del Real Madrid. I media spagnoli riportano stamattina del forte interesse delle Merengues per Juan Manuel Iturbe, argentino del Verona che alla sua prima stagione in Serie A ha impressionato tutti gli osservatori. Il Verona, però, che ha intenzione di riscattarlo dal Porto per 10 milioni, è disposto a cederlo solo per una super offerta: il ds Sean Sogliano avrebbe intenzione di chiedere 30 milioni di euro.

Sarebbe un'operazione clamorosa per l'Hellas, che si ritroverebbe in casa soldi freschi per rinforzare la rosa e tentare nuovamente un campionato da sorpresa assoluta. Da valutare come reagirà a queste voci la Roma, disposta a sborsare 20 milioni di euro per assicurarsi Iturbe.