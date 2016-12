Real Madrid, Perez: "Di Maria voleva più soldi di Ronaldo".  

19:15 - Durante la presentazione del bilancio del Real Madrid (proventi per 603 milioni di euro, primato assoluto) il presidente Florentino Perez ha spiegato che l'addio di Angel Di Maria (andato al Manchester United) è dovuto alle richieste troppo esose del calciatore argentino: "Gli abbiamo fatto la migliore offerta possibile. Sarebbe stato il giocatore più pagato del Real dopo Cristiano Ronaldo. Ma lui non ha accettato e se ne è andato".

Il numero uno della Casa Blanca ha aggiunto che se avessero accettato le richieste economiche di Di Maria avremmo messo a repentaglio la stabilità finanziaria del club. Quindi, preso atto del suo rifiuto, abbiamo deciso di prendere James Rodriguez".

Perez ha voluto poi fare chiarezza sulla recente intervista di Cristiano Ronaldo in cui il portoghese aveva criticato le scelte di mercato fatte dalla dirigenza, a cominciare appunto dalla cessione dell'argentino. "Cristiano lo conosco bene, e so che nelle sue dichiarazioni non c'era alcuna critica verso i nuovi acquisti del club, anzi, è più che soddisfatto. Il nostro rapporto è fantastico e la sua lealtà verso il Real Madrid è

fuori discussione".

Nel corso della conferenza stampa Perez ha toccato altri temi come la partenza di Xabi Alonso ("E' stato lui a chiedere di andar via") e il mancato acquisto di Radamel Falcao ("E' stata una scelta presa di comune accordo con Ancelotti").

Per quanto riguarda il bilancio, il presidente ha spiegato che nella stagione 2013/14 le plusvalenze dovute dalle cessioni sono state di 560 milioni. I ricavi della scorsa stagione hanno visto quindi un aumento di 29 milioni (+5,5%) rispetto al 2012/13. Tali ricavi sono derivati anche dai diversi comparti finanziari in cui il club si è mosso: marketing (32%), cessione diritti (30%), partner di scena (25%) e impegni internazionali (13%). L'indebitamento finanziario netto del Real è sceso a 71,5 milioni di euro (il 21% in meno rispetto all'anno precedente).