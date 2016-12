Real Madrid, per James Rodriguez mancano 10 milioni

11:49 - La settimana prossima potrebbe essere decisiva per il trasferimento di James Rodriguez al Real Madrid. La distanza fra i due club è di dieci milioni. Il Real è fermo all'offerta da 75 milioni di euro, il Monaco ne chiede 85. Nella trattativa rischia di finire una contropartita tecnica: al club del Principato piacciono il portiere Diego Lopez e Khedira. Intanto a Valdebebas, centro sportivo dei Merengues, è già pronta la stanza del colombiano.

Sarà la numero 110, come spiega 'As'. L'assegnazione delle suite, nel centro sportivo madrileno, è associato alla scelta del numero di maglia. E quello di James sarà ovviamente il 10. Mentre gli operai stanno completando la camera, l'affare non si è ancora concluso. Il colombiano, rivelazione dell'ultimo Mondiale, lunedì raggiungerà i compagni del Monaco in ritiro. Poi dovrà accelerare le pratiche per il trasferimento. O, meglio, è compito del Real mettere sul piatto un'offerta più "consona". I milioni offerti fin qui, 75, non sembrano abbastanza. Possibile che ci si incontri a metà o che la differenza sia limata grazie all'inserimento di una contropartita. L'accordo fra il Real e Rodriguez invece c'è tutto: James avrà un contratto di sei anni e guadagnerà 7,5 milioni a stagione.