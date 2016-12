Real Madrid: il nuovo obiettivo è Negredo

16:17 - Se in Inghilterra Mourinho considera già chiuso il mercato del suo Chelsea, non può certo dire lo stesso Carlo Ancelotti: dopo gli arrivi ufficiali di Keylor Navas e Kroos, l'ex tecnico del Milan è pronto ad accogliere in rosa James Rodriguez, ma secondo quanto trapela da Valdebebas l'allenatore avrebbe richiesto anche una prima punta, avendo in quel ruolo il solo Benzema, dopo il passaggio di Morata alla Juventus. Il nome caldo sarebbe quello di Alvaro Negredo. L'attaccante del Manchester City, cresciuto proprio nella seconda squadra del Real Madrid, è passato la scorsa estata dal Siviglia ai citizens, approdando in Premier League per 25 milioni di euro. Con 23 reti nella scorsa stagione, fra campionato, Fa Cup e Champions League, l'ariete spagnolo è stato a un passo dall'Atletico, che ha poi acquistato Mandzukic dal Bayern Monaco, ed ora il suo nome è tornato di moda per la sponda "blanca" della capitale spagnola. "El tiburon" gradirebbe il ritorno in Spagna, ma Pellegrini chiede almeno 30 milioni di euro per lasciar partire l'ex Siviglia.