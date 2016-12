Real Madrid, Di Maria al Psg per 80 milioni

17:05 - E' praticamente concluso l'affare che porterà Angel Di Maria all'ombra della Tour Eiffel. Real Madrid e Paris St. Germain hanno raggiunto l'accordo sulla base di un prestito oneroso (10 milioni di euro) e un riscatto garantito (a 70 milioni) per l'anno prossimo. Con questo tipo d'operazione i transalpini eviteranno guai con il Fair Play Finanziario. Il Real però non rimane a guardare e investirà parte della cifra su Falcao, in arrivo dal Monaco.

Un via-vai di campioni che dovrebbe concludersi nelle prossime ore. L'accordo per Di Maria, come riporta 'BeIN Sport', c'è già e si attendono le firme. In questo modo il centrocampista, ancora in vacanza dopo il Mondiale, potrà unirsi direttamente alla sua nuova squadra. E' un'operazione da 80 milioni di euro, che però va divisa in due tranche per evitare possibili sanzioni da parte della Uefa. E mentre il Real incassa, recuperando di fatto tutte le spese per James Rodriguez, si prepara a reinvestire su Falcao. Il desiderio numero uno di Florentino Perez, tornerà in campo oggi nella Emirates Cup con il Monaco dopo oltre sei mesi d'assenza per l'infortunio al ginocchio. I Merengues vogliono vederlo all'opera prima di dare l'assalto definitivo. Secondo l''Equipe' c'è già intesa fra le parti, il trasferimento è una formalità.