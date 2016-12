Real Madrid, countdown per James Rodriguez: attesa la firma

23:31 - Botta e risposta a suon di milioni tra Barcellona e Real. Domenica James Rodriguez è infatti atterrato a Madrid e probabilmente martedì sarà "blanco". Un affare da 75 milioni di euro, che porteranno nelle casse del Monaco una plusvalenza record di 35 milioni di euro. All'attaccante colombiano, stando ai media spagnoli, andranno invece sette milioni di euro a stagione per sei anni. Con Kroos e Rodriguez, il Real è sempre più "galactico".

Manca ancora l'ufficialità, ma in Spagna non ci sono più dubbi. James Rodriguez è del Real Madrid. Ancelotti la prossima stagione potrà contare su un altro pezzo da novanta da affiancare agli altri gioielli blancos. L'ennesimo fuoriclasse per continuare a restare in vetta all'Europa e rispondere colpo su colpo al Barcellona dopo l'acquisto di Suarez.



Ancora poche le certezze sulle cifre dell'affare. L'operazione dovrebbe essere stata conclusa attorno ai 75 milioni di euro, ma qualcuno si spinge anche oltre, ipotizzando 81 milioni. Numeri importanti, che posizionerebbero Rodriguez tra i primi posti degli affari più cari della storia del calciomercato. Più chiaro invece il discorso relativo all'ingaggio offerto al giocatore: James guadagnerà circa 7 milioni all'anno per sei stagione.



Sorride, dunque, il Real, che si è assicurato uno dei talenti più promettenti in corcolazione. Ma sorride anche il Monaco, che grazie alla cessione del colombiano potrà contare su un tesoretto importante da investire sul mercato, con una plusvalenza da ben 35 milioni di euro. Roba da stropicciarsi gli occhi di questi tempi.