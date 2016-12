Real Madrid, assalto a Pogba: 60 milioni più Coentrao o Morata

17:47 - All'estero sono sicuri: Paul Pogba non rinnoverà il contratto con la Juventus e lascerà il club bianconero dopo il Mondiale. Dopo l'incontro tra Agnelli e il Psg e la promessa da 70 milioni di euro, è il turno dei media spagnoli di fare il punto della situazione. La base di partenza per il Real Madrid è di 60 milioni di euro. Florentino Perez ha dato l'ok a Zidane per cominciare una trattativa, mettendo sul piatto anche Coentrao o Morata.

La visita di Marotta a Madrid non è stata dunque casuale. Pur senza avere la conferma diretta da parte del dg bianconero, Juventus e Real Madrid hanno parlato proprio della situazione di Pogba e, sullo sfondo, di Vidal. Il centrocampista francese ha ricevuto la recensione positiva di Zidane e il benestare di Perez: sarà lui il grande obiettivo del mercato estivo dopo il Mondiale. A caro prezzo però: se il Psg è disposto a spendere 70 milioni di euro, il Real dovrà almeno avvicinarsi a quella cifra facendo poi leva sul maggiore blasone societario. E non solo: alla Juventus interessano Di Maria, Coentrao e Morata. Uno di questi nomi potrebbe essere una contropartita adeguata che da Madrid potrebbero aggiungere al denaro sonante.

RAIOLA: "RINNOVO DI POGBA? PERCHE' MAI, HA UN BEL CONTRATTO!"

Sul futuro di Pogba è intervenuto ai microfoni di radio Deejay il suo procuratore, Mino Raiola: «Non capisco perché bisogna parlare di rinnovo visto che Paul ha già un bel contratto. Fino ad ora nessuno di altre squadre mi ha contattato, noi siamo interessati solamente alla Juventus. Conte e la Juve sono molto importanti per lui. Stiamo parlando di un ragazzo particolare che non vuole essere disturbato e vuol raggiungere gli obiettivi. Adesso pensa allo scudetto e soprattutto a vincere l'Europa League. Certo, se domani mettono in vendita la Monna Lisa non si farà fatica a trovare un acquirente. Ripeto però che nessuno mi ha interpellato".