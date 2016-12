Real Madrid, arriva Falcao: firma dopo il Mondiale?

15:02 - Falcao torna a Madrid. Dopo l'esperienza all'Atletico e dopo un anno trascorso tra goie e sfortune nel Monaco, il colombiano sarebbe sul punto di tornare nella capitale spagnola, stavolta nel Real Madrid. A rivelarlo è Bein Sport, che afferma che al termine di Brasile 2014 ci sarà l'annuncio dell'acquisto del fuoriclasse da parte della squadra Campione d'Europa. Si realizza un sogno per El Tigre. Al suo fianco Ronaldo e Bale. Real stellare.

Attualmente Radamel è a Miami in vacanza e sta seguendo da lì le imprese della sua Colombia, già qualificata agli ottavi del Mondiale brasiliano, al quale non ha potuto partecipare per infortunio. Da lì attende il momento giusto per scoprire le carte sul suo futuro, anche se ormai tutto sembra molto chiaro. Ha anche rifiutato altre offerte provenienti da club importanti come Tottenham, Manchester City, Chelsea e Liverpool. Vuole solo il Real Madrid e pazienza se i tifosi dell'Atletico, che tanto l'hanno amato in passato, non saranno felici di questa sua scelta.

Sarà la prima volta che giocherà la Champions, che, per dovere di cronaca, avrebbe giocato lo stesso, essendo il Monaco arrivato secondo. A 28 anni è il giusto premio per uno come lui che non ha ancora mai fatto la conoscenza con la principale competizione per club. Strano per uno che ha segnato 72 gol in 87 gare ufficiali col Porto, 70 in 91 partite con l'Atletico Madrid e 11 in sole 19 gare col Monaco prima di farsi male. E' arrivato il momento del salto di qualità: Ancelotti lo aspetta.