Real Madrid, Ancelotti: "Di Maria vuole andare via"

19:14 - Non è una novita ma la conferma è di quelle che pesano. Carlo Ancelotti, alla vigilia del ritorno di Supercoppa contro l'Atletico, ha parlato anche di mercato. "Di Maria ha chiesto di essere ceduto - ha detto il tecnico italiano - ha rifiutato una proposta della società ed è una situazione che devono risolvere il club e il giocatore, non io". Il Manchester United segue da tempo il giocatore per il quale il Real chiede 60 milioni di euro.

Una cifra monstre, che ha scoraggiato il ricco Paris Saint-Germain ma non sembra spaventare Louis Van Gaal. L'ala argentina non sembra essere il solo giocatore in uscita nel Real Madrid. Sami Khedira, infatti, pur non avendo chiesto la cessione ha rifiutato la proposta di rinnovo avanzata dai campioni d'Europa. Il centrocampista di origine tunisina piace alla Fiorentina ma le bellezze della Toscana, amate dalla fidanzata del calciatore, difficilmente potranno competere con l'offerta del Bayern Monaco che sembra essere prossima.