Real, Ancelotti vuole Verratti o Ramires

15:34 - Carlo Ancelotti ha cambiato idea. Per il centrocampo al Real Madrid sono calate le quotazioni di Pogba e Vidal e sono invece salite quelle di Verratti e Ramires. L'italiano del Psg piace molto a Carletto, che non ha nascosto a Florentino Peres il suo interesse per l'ex pupillo di Zeman, e l'affare potrebbe essere avviato. Più complicata invece la trattativa per il brasiliano, con Mourinho che non vuole liberarsene.

A Madrid, dunque, si lavora per puntellare il centrocampo della prossima stagione. L'ipotesi di portare in Spagna uno tra Pogba e Vidal sembra ormai tramontata. In entrambi i casi, infatti, i Blancos sembrano avere alcuni dubbi tecnici ed economici. Poco male. Ancelotti, infatti, ha subito rimpolpato la sua lista dei desideri, inserendo in cima i nomi di Verratti e Ramires. Il play del Psg sembra l'obiettivo più raggiungibile, nonostante il recente rinnovo con il Psg. Per strapparlo al club francese servirà però l'offerta giusta.



Discorso diverso invece per Ramires. Il brasiliano del Chelsea è già stato agli ordini di Ancelotti nel 2010 e potrebbe accettare di buon grado un trasferimento in Spagna. Mourinho però sembra intenzionato a non liberarsi facilmente del centrocampista, soprattutto per rinforzare una pretendente alla Champions. Anche in questo caso, tutto dipenderà da quanto è disposto a spendere il Real.