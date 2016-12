Rami vuole il Milan: niente ritiro con il Valencia

11:02 - Questo matrimonio s'ha da fare. Ultima novità della telenovela Rami-Milan riguarda la decisione del difensore di non presentarsi al ritiro del Valencia previsto lunedì. Notizia che fa felice il Milan, il giocatore e anche gli spagnoli (dato che hanno accettato la proposta del difensore). Ennesima dimostrazione che la volontà di tutte e tre le parti coinvolte è la stessa e il trasferimento dopo tanti rinvii potrebbe essere ufficializzato a breve.

Se le intenzioni sono le medesime, non si può dire altrettanto sulla valutazione del giocatore, vista la differenza tra la domanda del Valencia e l'offerta del Milan. Dopo le buone prestazione in Serie A, sembrava scontato il ricorso da parte dei rossoneri al riscatto presente nella clausola di prestito di Rami. Annunciata da Galliani la rinuncia a versare i 7,5 milioni pattuiti, sembrava comunque una formalità il cambio di maglia. Rami ha manifestato più volte la volontà di trasferirsi in modo definitivo a Milano, ma il club allenato da Inzaghi non vuole soddisfare a pieno le richieste del nuovo patron Lim e la trattativa sta andando per le lunghe.